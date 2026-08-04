JTI grubu sigaralara zam geldi: Fiyatlar yarından itibaren geçerli

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JTI grubuna ait sigara ve tütün ürünlerinde yeni fiyat tarifesi belli oldu. 5 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olan listeyle birlikte grubun birçok ürününe 10 TL zam geldi.

Yeni fiyat listesine göre Winston'un en düşük fiyatlı ürünleri 120 TL'ye, standart Winston ise 125 TL'ye yükseldi. Winston Slims Q Line, Winston Slims ve Winston Xsence'in fiyatı ise 130 TL'ye çıktı.

Böylece JTI grubunda paket fiyatları 115 TL ile 130 TL arasında değişmeye başladı.

Camel ürünlerinde de fiyat artışı yapıldı.

Daha önce 105 TL olan Camel Slims Q Line ve Camel Slender 115 TL'ye yükseldi. Camel Deep Blue'nun fiyatı 107 TL'den 115 TL'ye çıkarken, Camel Black & White 108 TL'den 120 TL'ye yükseldi.

Camel Yellow & Brown'ın fiyatı ise 110 TL'den 120 TL'ye çıktı.

LD ve Monte Carlo 115 TL oldu

JTI bünyesindeki LD ve LD Slims ürünlerinin fiyatı 105 TL'den 115 TL'ye yükseldi.

Monte Carlo da 105 TL'den 115 TL'ye çıktı.

Öte yandan 100 gramlık Camel Yellow sarmalık kıyılmış tütünün fiyatında değişiklik yapılmadı. Ürün 285 TL'den satılmaya devam edecek.

İşte yeni fiyat listesi: