  Kaan Tangöze'nin üniversite konserindeki şarkı sözlerine soruşturma açıldı
Kaan Tangöze'nin üniversite konserindeki şarkı sözlerine soruşturma açıldı

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin Sütçü İmam Üniversitesi’ndeki konserinde söylediği “Baltalar Elimizde” şarkısı sosyal medyada tepki topladı. Artan eleştirilerin ardından rektörlük, konserin kendileri tarafından düzenlenmediğini belirterek salonun bir organizasyon şirketine kiralandığını açıkladı ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaan Tangöze'nin üniversite konserindeki şarkı sözlerine soruşturma açıldı
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 19 Kasım Çarşamba günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongresi'nde bir konser verdi.

Tangöze'nin "Baltalar Elimizde" şarkısının sözlerini değiştirerek söylemesi çeşitli platformlarda eleştirilerin odağına yerleşti. 

Konserin ardından bazı çevreler, üniversite yönetimini etkinliğe izin vermek ve içeriği denetlememekle suçladı. Tepkilerin büyümesi üzerine üniversite yönetimi yazılı bir açıklama yaptı.

Rektörlük, konserin üniversite organizasyonu olmadığını, salonun bir organizasyon şirketine ücret karşılığında kiralandığını ve konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Etkinliğin bilet satışlarının da bu firma tarafından yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Üniversitemiz tarafından sadece salon tahsis edildiği, başkaca hiçbir dahlinin olmadığı bir konser etkinliğinin içeriğinden mesul tutulmaya çalışılması kabul edilemez" denildi.

Etkinlikte üniversite yöneticilerinin bulunmadığı ve programın üniversitenin resmi duyuru kanallarında paylaşılmadığı ifade edildi.

