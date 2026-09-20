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Kabaiş ailesinin avukatı açıkladı: Rojin’in telefonu açılacak

Rojin Kabaiş’in avukatı Abdurrahman Karabulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rojin Kabaiş’e ait telefonun şifresinin bugüne kadar çözülememesi üzerine tarafımıza ulaşan siber bilişim uzmanları, cihazın veriler silinmeden açılabileceğini bildirmiştir” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Kabaiş ailesinin avukatı açıkladı: Rojin’in telefonu açılacak
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Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabaiş’in telefonundaki verilere erişime ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Avukat Karabulut’un "Rojin’in telefonu açılacak" başlıklı açıklaması şöyle:

"Rojin Kabaiş’e ait telefonun şifresinin bugüne kadar çözülememesi üzerine tarafımıza ulaşan siber bilişim uzmanları, cihazın veriler silinmeden açılabileceğini bildirmiştir. Savcılıkla yaptığımız görüşme doğrultusunda, öncelikle aynı marka ve model bir telefon üzerinde yöntem test edilecektir.

Veriler korunarak başarılı sonuç alınması hâlinde aynı işlem Rojin’in telefonuna uygulanacaktır. Önümüzdeki hafta bu çalışmanın gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Telefonun açılması, soruşturmanın karanlıkta kalan noktalarını aydınlatabilecek en önemli dijital delillerin ortaya çıkarılması anlamına gelmektedir."

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