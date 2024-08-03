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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza

Sultanahmet'te yapılan yürüyüş nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bazı istasyonları arasında seferlerin yapılamadığı bildirildi.

AA
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Sultanahmet bölgesinde yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sirkeci ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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