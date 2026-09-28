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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza: Seferler aksadı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.

Haber Merkezi
AA
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza: Seferler aksadı
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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