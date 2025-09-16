  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
Takip Et

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle belirli istasyonlar arasında yapılan seferler normale döndü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
Takip Et

Metro İstanbul'un, ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yapılması zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bir süre sonra yapılan açıklamada ise seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir pelüş anahtarlığın satışını yasakladıPiyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir pelüş anahtarlığın satışını yasakladıEkonomi
İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...İhtiyaç kredilerinde son durum! 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacakTİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacakEkonomi
Akaryakıta zam gelecek mi? İşte 16 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam gelecek mi? İşte 16 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
Gürsel Tekin: Yapmayın, etmeyin, günahtır, ayıptır. İnsanlıktan hiç mi nasibinizi alamadınız?
Gürsel Tekin: 'İnsanlıktan hiç mi nasibinizi alamadınız?'
Barajlar alarm veriyor, tehlike kapıda: İstanbul'u besleyen barajlar çekildi
Barajlar alarm veriyor, tehlike kapıda: İstanbul'u besleyen barajlar çekildi
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu, yapay zeka ile seslendi: 12 metrekarede öyle özgürüm ki, o sarayında çatlasın
İmamoğlu, yapay zeka ile seslendi: 12 metrekarede öyle özgürüm ki, o sarayında çatlasın
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ifadesine ulaşıldı
İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın ifadesine ulaşıldı
İGA’dan apron bölgesinde köpeğin sürüklenmesi olayıyla ilgili açıklama
İGA’dan apron bölgesinde köpeğin sürüklenmesi olayıyla ilgili açıklama