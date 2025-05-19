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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Haber Merkezi
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

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