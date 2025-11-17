  1. Ekonomim
Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferleri bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

