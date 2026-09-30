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Kabatepe-Gökçeada hattında çok sayıda feribot seferi iptal edildi

Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi
AA
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Kabatepe-Gökçeada hattında çok sayıda feribot seferi iptal edildi
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Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan da 11.00 ve 15.00'te seferlerin yapılacağı, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği ifade edildi.

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