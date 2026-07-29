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Kabine Beştepe'de toplandı: Enflasyonla mücadele masada

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.

Haber Merkezi
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Kabine Beştepe'de toplandı: Enflasyonla mücadele masada
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda, iç ve dış gündeme ilişkin önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısında enflasyonla mücadele masada

Toplantıda, bölgedeki jeopolitik riskler ve Türkiye'nin dış politika hamlelerinin yanı sıra, vatandaşın hayatına doğrudan etki eden ekonomik önlemlerin detaylandırılması bekleniyor. Özellikle enflasyonla mücadele kapsamında atılacak yeni adımlar ve kamu yatırımlarının öncelikleri, masadaki en önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Ayrıca, iç güvenlik önlemleri ve kamu yönetimine dair yapısal reformların değerlendirileceği toplantının, Türkiye'nin önümüzdeki dönem stratejilerine yön vermesi öngörülüyor.

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