Kabine bugün toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar

Kabine, yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanacak.

Kabinenin ilk gündem maddesi, Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olacak.

Zirvede alınan kararlar değerlendirilecek. Ankara-Washington hattındaki son gelişmelere ayrı bir parantez açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin yansımaları gözden geçirilecek. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönmesine yönelik gelişmeler ile savunma sanayiindeki iş birlikleri gündem başlıkları arasında yer alacak

Gazze, İran ve ekonomi başlıkları masada olacak

Kabinede bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

Hürmüz Boğazı bölgesinde yeniden artan çatışmalar ile İran merkezli son durum da güvenlik başlığı altında görüşülecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, insani durum ve ateşkes girişimleri de değerlendirilecek.

Kabine'de Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında atılacak yasal adımlar ve ekonomi başlığı da gündemde olacak.