Kabine bugün toplanıyor: Gündemde fon soruşturması var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturması ile Terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak.
Kabine Toplantısı'nın ana gündem başlıklarının fon soruşturması ile 'Terörsüz Türkiye' süreci olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılabilecek başka kanuni düzenlemelerin de değerlendirilebileceği belirtiliyor.
'Terörsüz Türkiye' süreci
Kabine toplantısında masaya yatırılacak bir diğer konu da 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak. Yasal adımların atılması için alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde terör örgütü PKK'nin silah bırakmasına ilişkin istihbarat raporları değerlendirilecek.
Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları gibi bölgesel güvenlik konuları da ele alınacak.