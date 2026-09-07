Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine Toplantısı'nda birçok kritik başlık masaya yatırılacak.

'Terörsüz Türkiye' süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşananlar gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapmış, 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti.

Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonları'nın kurulma aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.

ABD - İran ile Rusya - Ukrayna savaşı ele alınacak

Dış politikada bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklardan.

Erdoğan'ın, geçtiğimiz hafta Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarının da konuşulması bekleniyor.

ABD ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çatışmalarda kabinenin gündeminde olacak.

Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri ele alınacak.

Ekonomideki gelişmeler ve OVP de gündemdeki başlıklar arasında

Ekonomideki gelişmeler ve Orta Vadeli Program (OVP) da kabinede değerlendirilecek konular arasında.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor.