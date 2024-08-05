Kabine bugün toplanıyor: Gündemde neler var?

Kabine toplantısında İsrail’in Gazze’ye ve Lübnan’a yönelik saldırıları ve çatışmaların Orta Doğu’nun tamamına yayılma riski ele alınacak, Türkiye’nin bölgede ateşkesin sağlanması için yürüttüğü diplomatik girişimler de masada olacak.

Toplantıda Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için “ara buluculuk” rolünü üstlenmesine yönelik çabalar da görüşülecek.

Geçen hafta MİT koordinasyonunda gerçekleşen esir takası da toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Toplantıda bir diğer önemli gündem başlığı ekonomi olacak. Enflasyonla mücadeleye yönelik adımlar ile fahiş fiyatlandırma ve stokçuluğa karşı denetimler, Kabine’de gözden geçirilecek.