Kabine bugün toplanıyor
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi 2022'ye kadarki tüm borçların yapılandırılmasının öngörüldüğü paket olacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Saat 15.00'te başlayacak toplantıda, 31 Aralık 2022'ye kadarki tüm borçların yapılandırılmasının öngörüldüğü paket ele alınacak. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin pakete ilişkin sunum yapması bekleniyor.
Toplantıda başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin yanı sıra İsveç'e dönük atılabilecek diplomatik adımlar da ele alınacak.