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Kabine bugün toplanıyor

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Seçimin ardından oluşturulan yeni kabinenin ikinci toplantısı saat 14.00'te başlayacak.

Asgari ücrete yapılacak ara zammın görüşülmesi beklenen kabine toplantısında taşeronlara kadro, deprem bölgesi konutları, ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ile faizsiz evlilik kredisi konularının gündeme gelmesi öngörülüyor.

 

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