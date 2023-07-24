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Kabine bugün toplanıyor

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantıda, Erdoğan'ın Körfez turu değerlendirilecek.

Enflasyonla mücadele ve fahiş kira artışlarının da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.

Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında sunum yapılacak.

Toplantıs sonrası Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.