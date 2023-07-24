Kabine bugün toplanıyor
Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Toplantıda, Erdoğan'ın Körfez turu değerlendirilecek.
Enflasyonla mücadele ve fahiş kira artışlarının da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.
Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında sunum yapılacak.
Toplantıs sonrası Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.