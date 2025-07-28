Kabine bugün toplanıyor: İşte öne çıkan gündem başlıkları

Kabine, 'Terörsüz Türkiye' gündemiyle toplanıyor.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama Kabine toplantısında ele alınacak. Sürecin, başta Suriye olmak üzere bölgesel yansımaları da masada olacak.

Terör örgütü PKK'nın 13 Temmuz'da silah bırakmasının ardından Terörsüz Türkiye hedefinde girilen yeni dönem Kabine toplantısında ele alınacak.

Sürecin yol haritasına ilişkin değerlendirme yapılacak. Meclis çatısı altında yürütülecek çalışmalar görüşülecek.

Terörsüz Türkiye sürecinin, Suriye başta olmak üzere bölgesel yansımaları da Kabine'nin gündeminde olacak. Terör örgütünün Suriye'deki uzantılarının süreç içindeki tutumları ele alınacak.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditler ve bu kapsamda atılacak olası adımlar konuşulacak.

Orman yangınlarıyla mücadele

Toplantıda ayrıca, Türkiye'nin birçok yerinde çıkan orman yangınlarındaki son duruma ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında sahada yürütülen çalışmalar ele alınacak.