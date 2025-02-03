Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi konular var?

Kabine toplantısında, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerinin ikinci yılına yaklaşılırken bölgedeki son durum ele alınacak. Ayrıca "Terörsüz Türkiye" hedefinde atılan adımlar, Bolu'daki otel yangını faciası, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze'deki son durum da masada olacak.

Kabine'nin diğer gündem başlığının Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes olması bekleniyor. Ateşkesin sürdürülebilmesi için Türkiye'nin vereceği destek ve Gazze'ye yapılacak yardımlar da Kabine'de konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Toplantıda ayrıca enflasyon ile mücadeledeki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımların da masaya yatırılması bekleniyor.

Toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.