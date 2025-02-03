  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi konular var?
Takip Et

Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda deprem bölgesindeki son durum, "Terörsüz Türkiye" hedefinde atılan adımlar, Bolu otel yangını faciası, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması, Gazze'deki son durum, enflasyon ile mücadeledeki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımların konuşulması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kabine bugün toplanıyor: Masada hangi konular var?
Takip Et

Kabine toplantısında, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerinin ikinci yılına yaklaşılırken bölgedeki son durum ele alınacak. Ayrıca "Terörsüz Türkiye" hedefinde atılan adımlar, Bolu'daki otel yangını faciası, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze'deki son durum da masada olacak.

Kabine'nin diğer gündem başlığının Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes olması bekleniyor. Ateşkesin sürdürülebilmesi için Türkiye'nin vereceği destek ve Gazze'ye yapılacak yardımlar da Kabine'de konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Toplantıda ayrıca enflasyon ile mücadeledeki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımların da masaya yatırılması bekleniyor.

Toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Gündem
İstanbul'da ara tatilin ardından okulların açılmasıyla sabah trafiği yoğun
İstanbul'da ara tatilin ardından okulların açılmasıyla sabah trafiği yoğun
AFAD’dan deprem ve dezenformasyon uyarısı bir arada
AFAD’dan deprem ve dezenformasyon uyarısı bir arada
Yalova’da içme suyu köpüklenmişti: 2 kişi tutuklandı
Yalova’da içme suyu köpüklenmişti: 2 kişi tutuklandı
İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma
İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 3 ölü, 26 yaralı! İşte o anlar...
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 3 ölü, 26 yaralı! İşte o anlar...
Ege Denizi'nde son 48 saatte 100'ün üzerinde deprem
Ege Denizi'nde son 48 saatte 100'ün üzerinde deprem