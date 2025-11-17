  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kabine bugün yoğun gündemle toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar
Takip Et

Kabine bugün yoğun gündemle toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündemi 20 askerimizin şehit düştüğü uçak kazası olacak. Kaza kırıma neyin sebep olduğuyla ilgili çalışmalar ele alınacak. Toplantıda; Terörsüz Türkiye hedefindeki gelinen son aşama ile Gazze'deki ateşkes sonrası yaşananlar da görüşülecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kabine bugün yoğun gündemle toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar
Takip Et

20 askerimizin şehit düştüğü uçak kazası, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararının sahadaki etkileri ve Gazze'deki insani durum...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplanacak.

Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Gündemin ilk sırasında, 20 askerimizin şehit düştüğü uçak kazası olacak. Kaza kırıma neyin sebep olduğuyla ilgili çalışmalar değerlendirilecek. Karakutudan çözümlenen verilerle kokpitte son dakikalarda yaşananlar netleşecek.

"Terörsüz Türkiye" sürecindeki son durum ele alınacak

Kabinede, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar da gündemde...

Terör örgütü PKK'nın çekilme kararının ardından son durum masaya yatırılacak. Suriye ve terör örgütü SDG başlıkları ayrı görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları da gündemde olacak.
Türkiye-ABD-Suriye üçlü toplantısının çıktıları incelenecek.

Gazze konusu da masada olacak

Gazze'de insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için çalışmalar görüşülecek. Filistin halkının meşru hakları ve iki devletli çözüm vizyonu ele alınacak. Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.

Bitcoin 6 ayın en düşük seviyelerine yaklaştıBitcoin 6 ayın en düşük seviyelerine yaklaştıKripto Para
Benzine indirim gelecek mi? İşte 17 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 17 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Balıkesir'de 4 büyüklüğünde depremGündem
Meteoroloji duyurdu: Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor! İşte il il sıcaklık tahminleriMeteoroloji duyurdu: Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor! İşte il il sıcaklık tahminleriGündem

 

Gündem
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle