Kabine, ekonomi gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanacak Kabine'nin gündeminde öncelikli başlık yine ekonomi olacak. Toplantının ana gündem maddelerini memur ve emekli maaşları ile torba yasa oluşturuyor. Torba yasa konusunda gelinen noktayla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın değerlendirme yapmayı bekleniyor.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları ile ilgili bir sunum yapabileceği belirtiliyor.

Kabine'nin İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili gelişmeleri de değerlendirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı saat 15.00'de başlayacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasını yapacak.