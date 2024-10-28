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Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı! İşte gündem başlıkları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı.

Haber Merkezi
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Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı! İşte gündem başlıkları
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine toplantısını yönetiyor.

Masaya yatırılacak konular

Toplantıda, geçtiğimiz hafta TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen ve 5 kişinin şehit olduğu saldırı masaya yatırılacak. İlgili bakanlıklar ile MİT’in konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve kabine üyelerine detaylı bir sunum yapması bekleniyor.

Toplantıda teröristlerin nereden geldiği, tesisin güvenliğinde zafiyet yaşanıp yaşanmadığı ve herhangi bir casusluk faaliyeti olup olmadığı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Öcalan için “Tecridi kaldırılsın ve TBMM’de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin” diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sözleri de toplantıda gündeme gelecek.

BRICS temasları

İsrail’in Gazze, Lübnan ve İran’a yönelik saldırıları da Kabine’nin gündeminde olacak. Saldırıların sona ermesi için uluslararası baskının artırılması ve İsrail’e silah ambargosu uygulanması konusunda yürütülen diplomatik girişimler görüşülecek.

Enflasyonla mücadele

Dış politika gündemi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BRICS Zirvesi’ndeki temaslarının yanı sıra, önümüzdeki günlerde katılacağı Türk Devletleri Teşkilatları Zirvesi, COP29 ve G20 Zirveleri ile ilgili hazırlıklar değerlendirilecek. Kabinede ayrıca ekonomideki son gelişmelere ve enflasyonla mücadeleye yönelik yeni adımlar da görüşülecek.

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