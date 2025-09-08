Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı: İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantının temel gündem maddesi, Terörsüz Türkiye süreci olacak. TBMM çatısı altında faaliyet gösteren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalar ele alınacak.

PKK'nın silah bırakması ve Suriye uzantıları

Dış politika ve bölgede yaşanan gelişmeler de Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Özellikle terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin hâlâ silah bırakmaması, bölgede zaman zaman yükselen tansiyon ve sahadaki son durum ayrıntılı biçimde ele alınacak.

İsrail'in topyekun işgal planları

Türkiye'nin güney sınırındaki gelişmeler, toplantının kritik başlıklarından biri olacak. Ankara'nın, hem sahadaki güvenliği sağlamak hem de terör tehdidini kökten bitirmek için atacağı adımlar kabinenin öncelikli gündemleri arasında yer alacak.

Toplantıda dış politikaya ilişkin önemli başlıklardan biri de Gazze'deki insanlık dramı olacak. İşgalci İsrail'in topyekun işgal planları, iki yıldır süren saldırılar ve insani yardımların engellenmesi kabinede ele alınacak.

Türkiye'nin diplomatik girişimleri, Gazze'ye kesintisiz yardım ulaştırılması, iki devletli çözüm için müzakere masasının kurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına dönük adımlar da masada olacak.

Enflasyon

Ekonomi başlığı kapsamında ise enflasyonla mücadelede gelinen nokta, fiyat istikrarı için alınacak ek tedbirler de görüşülecek.