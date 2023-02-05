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Kabine, iki hafta aradan sonra toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından yarın Beştepe'de toplanacak.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak. Kabine'nin gündem maddeleri arasında terörle mücadele, EYT teklifi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, 7'nci yargı paketi yer alacak.

EYT'lilere ilişkin düzenleme ise önemli gündem maddesi arasında. Teklif komisyondan geçti, salı günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak. EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek.

7'nci Yargı Paketinde yapalacak düzenlemeyle 'çat-kapı' haciz işlemi tarihe karışacak. Kira ve komşuluk uyuşmazlıklarına da ara buluculuk şartı getirilecek.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci Kabine Toplantısı'nda masada olacak. Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakarken, İsveç'in PKK/YPG'nin eylemlerine izin vermesine sert bir şekilde tepki göstermişti. İsveç hükümetinin tutumu toplantıda değerlendirilecek.

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