Kabine iki haftalık aradan sonra toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?

Kabine Toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde gözler komisyondan çıkacak rapora çevrildi.

Habertürk'ün aktardığına göre yasal düzenleme adımlarının da yer bulacağı nihai rapora ilişkin gelinen aşama Kabine'de ele alınacak.

Terör örgütünün geri çekilme ve kendini feshi konusunda sahadaki gelişmelere de mercek tutulacak.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için atılacak adımlar

Kabine'nin gündeminde dış politika başlıkları da yer bulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin yansımaları Kabine Toplantısı’nda ele alınacak.

Toplantıda, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için atılacak adımlar da değerlendirilecek. Ayrıca Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği de kritik bir başlık olacak.

Suriye'deki gelişmeler

Ankara, Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ediyor. 10 Mart mutabakatına ilişkin süreçte SDG beklentileri yerine getirmedi. Suriye'nin inşa ve ihyasına ilişkin atılan adımlara da toplantıda mercek tutulacak.

Ekonomi

Ekonomik veriler de masada olacak. Yılın değerlendirmesi yapılarak 2026 yılı ekonomi politikası konuşulacak.