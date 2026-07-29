Kabine kritik başlıklarla bugün toplanıyor

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Kabine, iki haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı Terörsüz Türkiye hedefi olacak. Süreçte gözler artık yasal düzenlemeye çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmeden yasalaşması planlanan düzenlemede gelinen aşama kabine toplantısında ele alınacak. Bu kapsamda yürütülen temas ve çalışmalarla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

ABD-İran arasındaki gerilim de masada olacak

Dış politikada ABD ile İran arasında Orta Doğu'da süren gerilim kabinenin gündemine gelecek. Bölgede kalıcı barış için başından bu yana uğraşan Ankara, gelişmeleri yakından takip ediyor. Toplantıda Washington-Tahran hattında yeniden bir anlaşma sağlanması için yürütülen diplomatik girişimler değerlendirilecek.

Enflasyonu tetikleyen etkilere karşı yapılacaklar ele alınacak

Toplantıda ekonomi programı ile piyasalardaki son durum ele alınacak

Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz krizi küresel ekonomi ile ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Kabine toplantısında, enflasyonu tetikleyen bu etkilere karşı yapılacaklar masada olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum konuşulacak.

Türkiye ve dünya gündemine dair diğer gelişmelerin de ele alınacağı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.