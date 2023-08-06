Kabine kritik gündem maddeleriyle ilgili toplanacak

Kabine iki haftalık aranın ardından Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda iç ve dış politikadaki gündem madderleri görüşülecek.

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli plan hazırlıklarında gelinen son durum kabinenin gündeminde olacak.

Öte yandan Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın katıldıkları JP Morgan’ın düzenlediği yatırımcı toplantısına dair çıktıların ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için alınacak tedbirlerin de kabinede ele alınması bekleniyor.

Kabinede fahiş fiyat denetimleri ve enflasyonla mücadeleye de ayrı bir parantez açılması bekleniyor. Memurların ve memur emeklilerinin mali, sosyal haklarını belirleyen toplu sözleşme görüşmelerindeki son durum da kabinede değerlendirilecek başlıklar arasında olacak. 2024-2025 yıllarının zam oranlarının ele alındığı süreçte, 14 Ağustos'ta kamu işverenin ilk teklifi sunması bekleniyor. Öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda sunum yapması bekleniyor.

Ekonomideki gidişatın yanı sıra Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geride kalan 6 ayda, bölgede süren çalışmalara ilişkin son bilgiler de kabine toplantısında paylaşılacak.

Dış politikaya dair gündem maddeleri

Dış politikanın önde gelen başlıklarından biri Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Putin'in temaslarına ilişkin hazırlıklar gözden geçirilecek.

Toplantıda Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılmasına yönelik çabaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, Güney Kafkasya’daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de toplantının gündeminde olacak.

İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an yakma eylemleri öncelikli başlıklar arasında olacak.