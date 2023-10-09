Kabine toplandı: Gündemde emekli maaşları var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.50'de başlayan toplantının ana gündem maddesinin emekli maaşları ile ilgili üzerinde çalışılan düzenlemenin olması bekleniyor.

Erdoğan, partisinin cumartesi günü yapılan 4. Olağanüstü Kongresi'nde toplantı hakkında, "İnşallah bu yıl sonuna doğru özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor ve ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.