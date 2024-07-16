Kabine toplandı: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı yapılıyor.

Toplantıda, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele adımları ele alınacak, ek tedbirler görüşülecek.

Toplantıdaki bir diğer önemli başlık da terörle mücadele. Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlardaki son durum ele alınacak.

Suriye ile normalleşme süreci

Suriye ile normalleşme sürecinin de gündemde olması beklenen kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ile ilgili gelişmeler de değerlendirilecek.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi ve ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi temasları ile ilgili de değerlendirme yapılması bekleniyor.