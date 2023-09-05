Kabine toplandı: Gündemde OVP var
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündem maddelerinden birisi yarın açıklanması beklenen OVP olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.
Erdoğan'ın Soçi ziyaretinin yanı sıra yarın açıklanması beklenen orta vadeli program (OVP) gibi başlıklar toplantının gündeminde olacak.
Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.