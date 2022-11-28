Kabine toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.10'da başladı.

Toplantıda Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un zincir marketlerde fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun önüne geçmek için yapılan denetimler, verilen cezalar başta olmak bu konuda yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca enflasyon, EYT, sözleşmeli personel ve terörle mücadele başlıklarının konuşulması bekleniyor. Toplantının önemli maddelerinden biri de terörle mücadele olacak. Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, toplantıda öne çıkan bir diğer başlık olacak.