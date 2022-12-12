Kabine toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı.

Gündemde EYT ve asgari ücret var

Toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili son durumun gözden geçirilmesi beklenirken, konuyla ilgili son verilerin bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı ifade ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında.