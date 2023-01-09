Kabine toplandı
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın ilk Kabine Toplantısı, saat 16.45'te başladı.
Toplantıda, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için TBMM takvimi ele alınacak.
Toplantının gündeminde 7'inci yargı paketi de yer alacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yapacağı sunumdan sonra düzenleme Meclis'e gönderilecek.
Toplantıda ele alınacak konulardan biri de enflasyonla mücadele olacak. Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası belirlenecek.
Toplantının gündeminde, terörle mücadele, enerji güvenliği ve dış politikadaki gelişmeler de yer alacak.