Kabine toplandı
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı.
Toplantıda, 31 Aralık 2022'ye kadarki tüm borçların yapılandırılmasının öngörüldüğü paket ele alınacak. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin pakete ilişkin sunum yapması bekleniyor.
Toplantıda başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin yanı sıra İsveç'e dönük atılabilecek diplomatik adımlar da ele alınacak.