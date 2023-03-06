Kabine toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

Toplantıda Kahramanmaraş depremleri ilk gündem maddesi. Toplantıda deprem bölgesindeki son durum, bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırılacak.

Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.