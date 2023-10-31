Kabine toplandı
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.
Toplantıda, Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra enflasyonla mücadele ile marketlere indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Bağkur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili olan düzenleme konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.
Toplantıda İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alınacak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgedeki durumla ilgili sunum yapması bekleniyor.