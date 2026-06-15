Kabine toplandı: Masada hangi başlıklar başlıklar var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda "Terörsüz Türkiye" sürecindeki son gelişmeler, Meclis komisyonunun çalışmaları, beklenen yasal düzenlemeler ve sahadaki güvenlik verileri ele alınırken, ABD-İran geriliminin küresel ekonomi ve para piyasalarına etkilerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün (15 Haziran Pazartesi) toplandı.
Beştepe'deki toplantı, saat 15:50'de başladı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.
Masada hangi başlıklar var?
"Terörsüz Türkiye" süreci de toplantının başlıklarından biri.
Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından son durum da kabine toplantısının gündeminde olacak.
Kabinede beklenen yasal düzenlemelere ilişkin yol haritası ile sahadaki son durumu ilişkin istihbari verilerin de değerlendirilmesi bekleniyor.
ABD-İran savaşının küresel ekonomiye etkileri başta olmak üzere para piyasaları ve ekonomideki son durum da kabine gündeminde yer alacak.