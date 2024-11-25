Kabine toplanıyor, gündem yoğun: 3. Dünya Savaşı riski, asgari ücret ve emekli zammı...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre toplantıda asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yönelik yapılacak zamlar, belediyelere atanan kayyumlar ve terörle mücadele konuları masaya yatırılacak.

Ayrıca ocak ayında göreve başlaması beklenen seçilmiş Başkan Donald Trump ile kurulacak ilişkilerin yol haritası konuşulacak. Suriye yönetimi ile normalleşme sürecinin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.