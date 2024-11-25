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Kabine toplanıyor, gündem yoğun: 3. Dünya Savaşı riski, asgari ücret ve emekli zammı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplanıyor. Toplantıda iç ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, asgari ücret ve emekli maaş zamları, terörle mücadele ile küresel ve bölgesel savaş riski ele alınacak. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının 3. Dünya Savaşı’na yol açma riskinin ve atılacak adımlar öncelikli gündem konuları arasında yer alacak.

Haber Merkezi
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Kabine toplanıyor, gündem yoğun: 3. Dünya Savaşı riski, asgari ücret ve emekli zammı...
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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre toplantıda asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yönelik yapılacak zamlar, belediyelere atanan kayyumlar ve terörle mücadele konuları masaya yatırılacak.

Ayrıca ocak ayında göreve başlaması beklenen seçilmiş Başkan Donald Trump ile kurulacak ilişkilerin yol haritası konuşulacak. Suriye yönetimi ile normalleşme sürecinin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

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