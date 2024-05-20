Kabine toplanıyor: Masada tasarruf tedbirleri ve yasal düzenlemeler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Gündemde ekonomideki gelişmeler, tasarruf tedbirleri ve tatile girmeden önce Meclis'te yapılması gereken yasal düzenlemeler var.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Kabine, önemli gündem başlıklarını görüşmek üzere toplanacak. Toplantının ana gündemi ise ekonomi olacak.

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele ele alınacak

3 Haziran’da açıklanacak yıllık enflasyonun yüzde 75-76 civarında gerçekleşerek zirveyi görmesi, yılın ikinci yarısında da düşüşe geçerek yüzde 38'e gerilemesi bekleniyor. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masada olacak. Toplantıda alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

Kamuda Tasarruf Genelgesi sonrası kanun teklifi hazırlanacak

Habertürk'te yer alan habere göre kamuda tasarruf genelgesinin ardından kanun düzenlemesi için de harekete geçildi. Kamu taşınmaz ve araçlarının satışı için özelleştirme idaresine yetki verilecek. Düzenlemenin hazırlıklarına yönelik ekonomi yönetimi sunum yapacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu VE 9. Yargı Paketi

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi’nin de kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor.

Öğretmene şiddet fiiline cezayı artıracak düzenlemenin pakete dahil edileceği öğrenilirken; Kabine'de, hem yargı paketinin hem de Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hazırlıklarına yönelik sunum yapılacak.

İsrail'in Gazze’de devam eden saldırıları masada

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırıları da gündemde olacak. Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor. İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.