Kabine toplanıyor: Suriye, ekonomi ve terörle mücadele gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının son durumu ele alınacak. Türkiye'nin bu süreçteki diplomatik girişimleri ve olası yeni adımlar değerlendirilecek.

Suriye’de yeni dönem masada

Toplantının önemli dış politika başlıklarından birisi de Suriye'deki yeni dönem. Şam'dan Ankara'ya yapılan ilk ziyaretin yankıları sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Savunma Bakanı Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab Ankara'da temaslarda bulundu. İki ülke yetkilileri; güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler yaptı. Kabine'de ayrıntıları ele alınacak.

Terörle mücadele operasyonlari

Terörsüz Türkiye projesi ile ilgili süreç devam ederken terörle mücadele de aralıksız şekilde sürüyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları toplantıda masaya yatırılacak. Ekonomideki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak.