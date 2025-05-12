Kabine toplanıyor: 'Terörsüz Türkiye' hedefi ve Ukrayna-Rusya ateşkesi konuşulacak

27 Şubat’ta İmralı’dan gelen “Silah bırakma” çağrısının ardından terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini topladığı ortaya çıktı. Bu kapsamda terör örgütünün tasfiyesinin nasıl ve ne şekilde olacağı, yurt içinde kalan PKK’lı teröristlerin nasıl teslim olacağı, silahların ve mühimmatların nasıl ortadan kaldırılacağı gibi hususlar Kabine toplantısında konuşulacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre silah bırakma sürecinin ardından atılacak yasal düzenleme adımlarının da istişare edilmesinin beklendiği toplantıda, sürecin yol haritası masada olacak.

Ukrayna-Rusya ateşkesi masada olacak

Kabine toplantısının diğer sıcak başlıkları arasında bölgesel gelişmeler de var. 2022 Şubat’ından bu yana devam eden Ukrayna-Rusya savaşında bir kez daha ateşkes sağlandı. Ateşkesin kalıcı olması için Türkiye’nin ortaya koyacağı barış diplomasisi Kabine toplantısında ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmelerini Kabine üyeleri ile paylaşacak. Türkiye’de kurulması beklenen barış masasına dair detaylar mercek altına alınacak.

Hindistan-Pakistan çatışması da Kabine'nin gündeminde olacak. Gerginliğin son bulması için yürütülecek küresel diplomasi Kabine'de konuşulacak.

Toplantıda ayrıca, başta ekonomi olmak üzere iç gündem konuları da diğer başlıklar arasında yer alıyor.