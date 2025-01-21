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Kabine toplantısı başladı! Gündemde Kartalkaya yangını da olacak

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı. Toplantıda, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin yanı sıra Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ele alınacak. Terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek.

Haber Merkezi
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Kabine toplantısı başladı! Gündemde Kartalkaya yangını da olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başlayan kabine toplantısı başladı. 

Toplantıda İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahaya yansımaları ele alınacak. Türkiye'nin Gazze'ye destek adımları değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. 

Yeni Suriye'deki gelişmeler de ele alınacak

Suriye'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret geçen hafta gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet ile iki ülke arasında iş birliği, güvenlik ve sınır yönetimi konuları ele alındı. Kabinede bu konular da gündeme gelecek. Hem Ankara-Şam hattındaki iş birliği hem de bölgesel gelişmeler açısından son durum değerlendirilecek.

Terörle mücadele ve ekonomide masada olacak

"Terörsüz Türkiye" hedefi ile ilgili adımlar atılırken, terörle mücadele operasyonları da kararlılıkla sürüyor.

Bu konudaki son durum ile ekonomiye ait gelişmeler de kabinenin görüşeceği başlıklardan olacak.

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