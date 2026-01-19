Kabine Toplantısı, Beştepe'de başladı

Kabine toplantısının ana gündemi Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması olacak. Bunun yanı sıra İran ve Gazze'deki son durum ve ekonomi konuları da masaya yatırılacak.

İran'daki gelişmeler

İran'daki protesto gösterileri de Kabine toplantısında ele alınacak başlıklar arasında. Türkiye diplomatik temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Gazze'deki ateşkes süreci

Toplantının bir diğer önemli gündem başlığının Gazze olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından barış kurulu kurucu üyeliğine davet edilmiş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürütme kurulunda olacağı duyurulmuştu. Yeni aşamaya geçen Gazze barış planı çerçevesinde atılacak adımlar değerlendirilecek.

Ekonomi

Ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da toplantıda ele alınacak.