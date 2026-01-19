  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kabine Toplantısı, Beştepe'de başladı
Takip Et

Kabine Toplantısı, Beştepe'de başladı

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kabine Toplantısı, Beştepe'de başladı
Takip Et

Kabine toplantısının ana gündemi Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması olacak. Bunun yanı sıra İran ve Gazze'deki son durum ve ekonomi konuları da masaya yatırılacak.

 

İran'daki gelişmeler

İran'daki protesto gösterileri de Kabine toplantısında ele alınacak başlıklar arasında. Türkiye diplomatik temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Gazze'deki ateşkes süreci

Toplantının bir diğer önemli gündem başlığının Gazze olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından barış kurulu kurucu üyeliğine davet edilmiş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürütme kurulunda olacağı duyurulmuştu. Yeni aşamaya geçen Gazze barış planı çerçevesinde atılacak adımlar değerlendirilecek.

Ekonomi

Ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da toplantıda ele alınacak.

Fitch, Japonya’nın kredi notunu teyit ettiFitch, Japonya’nın kredi notunu teyit ettiKüresel Ekonomi

 

Esenboğa Havalimanı'nda 3. pist ve yeni kule hizmete girdiEsenboğa Havalimanı'nda 3. pist ve yeni kule hizmete girdiGündem

 