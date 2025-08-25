Kabine toplantısı bugün Ahlat'ta yapılacak

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla bugün Okçular Vakfı tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılacak. Ayrıca bugün toplanacak olan kabine Bitlis'te yapılacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi dolayısıyla Bitlis'e gideceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacağı öğrenildi.

"Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz"

Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"26 Ağustos Salı günü ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarımızla buluşacaktır.

Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz."

