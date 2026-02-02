Kabine Toplantısı, Erdoğan başkanlığında toplandı: İşte gündemdeki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, Suriye’de yaşanan son gelişmeler ile ABD-İran hattında tırmanan gerilim ele alınacak. Kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların yanı sıra ekonomideki güncel durum ve atılacak adımlar da yer alıyor.

İran’da yaşanan son dönemdeki gelişmeler

Türkiye, İran’da yaşanan son dönemdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile geçtiğimiz günlerde telefonda görüştü. Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul etti. Bir yandan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temaslarda bulundu. Görüşmeler, Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak.

Gazze'deki gelişmeler

Toplantının bir diğer başlığı ise Suriye olacak. Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki mutabakat yeni haftada hayata geçirilecek.

Gazze'deki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. Ankara bu duruma tepkili. Ateşkes süreci ve İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için atılabilecek adımlar ele alınacak

'Terörsüz Türkiye süreci

'Terörsüz Türkiye' süreci de toplantının başlıklarından biri. Yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek. Ayrıca ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da kabine gündeminde yer alacak.