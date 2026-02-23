Kabine toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında başladı: İşte gündem başlıkları

Toplantının başlıca gündem maddesi “Terörsüz Türkiye” süreci oldu. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı rapor çerçevesinde yapılacak yasal düzenlemeler, PKK’nın silah bırakma ve kendini tasfiye etme sürecine ilişkin saha raporlarıyla birlikte değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye süreci

Kabine toplantısında ana gündem maddesi, Süreç Komisyonu’nda kabul edilen ortak raporun ardından izlenecek yol haritası olacak. Raporda, PKK’nın kendini feshetmesi, silah bırakması ve demokratikleşmeye yönelik öneriler dikkat çekiyor. Sürecin hukuki zemine taşınması için atılabilecek yasal düzenleme adımları da masaya yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi

Bayram ikramiyesinde artış bekleyen milyonlarca emeklinin gözü Kabine’ye çevrildi. 4 bin lira olan bayram ikramiyesinde artış yapılıp yapılmayacağı konusu da Kabine’de ele alınacak.

Abd-İran hattı

Dış politika gündeminde Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra ABD-İran gerilimi ve Gazze’deki ateşkes süreci de ele alınacak. ABD’nin İran’a müdahale tehdidi devam ederken, Türkiye’nin tansiyonu düşürmek için yürüttüğü diplomatik temasların yansımaları Kabine’de görüşülecek.

Piyasalardaki son durum

Ramazan ayı boyunca denetimleri artırılan fahiş fiyat uygulamaları da Kabine’nin önemli başlıklarından biri olacak. Piyasalardaki son durum, yürütülen denetimler ve alınabilecek yeni tedbirler ele alınacak.

Gazze’deki diplomatik temaslar

Kabine toplantısında dış politika başlıkları da görüşülecek. Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik temaslar değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ilk barış kurulu toplantısının yansımaları ve sahadaki son gelişmeler hakkında Kabine üyelerine bilgi verecek.