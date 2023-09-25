Kabine toplantısı ne zaman?

Öğrencilere vergisiz telefon-bilgisayar, emekli maaşlarına düzenleme, enflasyonla mücadele, tahıl koridoru toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 26 Eylül'de (yarın) Beştepe'de toplanacak.

Emekli maaş düzenlemesi Kabine Toplantısında ele alınacak mı?

Milyonlarca emeklinin merak ettiği emekli maaş düzenlemesi de Kabine gündeminde yer alacak. Bu konuda yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşturduğu mekanizmanın çalışması sürüyor.

Kabine toplantısında emekli maaş düzenlemesi için görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesi ne durumda?

Toplantıda yükseköğretim öğrencilerine aylık 10 GB ücretsiz internet ile vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği konusu da görüşülecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmayı olgunlaştırmaları için kurmaylarına talimat verdiği gelen bilgiler arasında.

Düzenlemenin toplantıda karara bağlanması ve gençlerle paylaşılması planlanıyor.

Kabine toplantısında deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.