Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde hangi konular var?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

2024 yılının ilk kabine toplantısı Meclis'in açılış tarihi olan 16 Ocak'ta gerçekleşti. İki haftada bir gerçekleştirilen kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak.

Yeni toplantının yapılacağı güne ilişkin henüz net bir tarih açıklanmadı fakat toplantının önümüzdeki hafta 5 Şubat 2024 günü gerçekleşmesi ön görülüyor.

Kabine gündeminde neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek. Toplantıda öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor.

Öğretmen adaylarının beklediği öğretmen atamaları hakkında Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."