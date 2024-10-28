Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki saat 15.25'te başlayana toplantı 2 saat 10 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

TUSAŞ saldırısı ve sınır öresi operasyonlar ele alındı

Toplantının öncelikli gündem maddesi TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında düzenlenen sınır ötesi operasyonlar oldu.

Orta Doğu'daki gelişmelerin Türkiye'ye etkisi değerlendirildi

Orta Doğu'daki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde yer aldı. İsrail’in Gazze saldırıları, İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyon ve Türkiye'ye olası etkileri değerlendirildi.

Enflasyon Kabine'nin gündeminde

Toplantıda enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konulardaki son durum da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklama yapması bekleniyor.