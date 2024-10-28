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Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sona erdi. Toplantıda TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı ve TSK'nın PKK'ya yönelik operasyonları ile Orta Doğu'da giderek yükselen tansiyonun ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor
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Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki saat 15.25'te başlayana toplantı 2 saat 10 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

TUSAŞ saldırısı ve sınır öresi operasyonlar ele alındı

Toplantının öncelikli gündem maddesi TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında düzenlenen sınır ötesi operasyonlar oldu.  

Orta Doğu'daki gelişmelerin Türkiye'ye etkisi değerlendirildi

Orta Doğu'daki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde yer aldı. İsrail’in Gazze saldırıları, İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyon ve Türkiye'ye olası etkileri değerlendirildi.

Enflasyon Kabine'nin gündeminde

Toplantıda enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konulardaki son durum da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı! İşte gündem başlıklarıKabine Erdoğan başkanlığında toplandı! İşte gündem başlıklarıGündem

 

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