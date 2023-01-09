Kabine toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Yılın ilk Kabine Toplantısı saat 16.45'te başladı, 19.30'da sona erdi.
Toplantıda, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için TBMM takvimi ele alınacak.
Toplantının gündeminde 7'inci yargı paketi de yer alacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yapacağı sunumdan sonra düzenleme Meclis'e gönderilecek.
Toplantıda ele alınacak konulardan biri de enflasyonla mücadele olacak. Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası belirlenecek.
Toplantının gündeminde, terörle mücadele, enerji güvenliği ve dış politikadaki gelişmeler de yer alacak.